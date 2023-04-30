КПРФ раскритиковала подсчет деревьев, на который мэрия Краснодара потратит 20 млн рублей
4 мая завершится прием заявок на инвентаризацию зеленых насаждений за 20 млн рублей в двух округах Краснодара
21 апреля сайт госзакупок опубликовал два тендера по «инвентаризации зеленых насаждений на озелененных территориях II группы» в Прикубанском (на 7,5 млн рублей) и Западном (на 12 млн 960 тыс. рублей) округах. Прием заявок открыт до 4 мая.
Деревья будут считать на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, дорогам, а также в скверах и зонах зеленых насаждений.
30 апреля телеграм-канал «КПРФ Западного округа Краснодара» сообщил, что работы планируют завершить до 30 сентября. Авторы поста раскритиковали ход работ:
«Очевидно, что на очереди Карасунский округ, а также Центральный (где заключенный контракт был расторгнут из-за низкого качества работ). Если инвентаризация зеленых насаждений <...> не будет завершена к 1 декабря 2023 года, власти Краснодара ждет очередной позор. Эта финальная дата установлена решением горДумы от 27 июня 2019 № 76 п.5. https://docs.cntd.ru/document/553376290. Предыдущая «финальная дата» инвентаризации 1 января 2021 была провалена и перенесена».
Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать деревья:
Также в посте усомнились в пользе инвентаризации. Авторы заявили, что без ответа остались многие вопросы жителей Юбилейного микрорайона после странной инвентаризации некоторых территорий в микрорайоне, которые депутатом Александр Сафронов озвучивал в горДуме 23 июня 2022-го:
«Реестр озелененных территорий», опубликованный сайте мэрии 25 мая 2022, года, имеет зашифрованные наименования файлов. Имеется путаница с площадью этих территорий, количеством деревьев и кустарников, возрастом растений. Реестры не имеют информации о порубочных билетах и разрешениях на пересадку», — обобщили тогда в телеграм-канале «Азбука горожанина».
Сегодня в КПРФ заключили, что замеченные ошибки не исправлены: «не откорректирован механизм инвентаризации и объем её результатов <...>, что не позволяет использовать итоги инвентаризации для общественного контроля».