В Краснодаре отслужили панихиду по репрессированным казакам и помолились за участников СВО

29 апреля в войсковом соборе Александра Невского провели общевойсковой молебен и отслужил заупокойную панихиду по казакам, погибшим в годы репрессий

Сайт мэрии Краснодара рассказал, что в молебне участвовали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, и. о. атамана Екатеринодарского районного казачьего общества Юрий Шмельков. Сайт администрации Краснодарского края добавил, что службу посетили атаманы казачьих отделов, делегации районных обществ из всех муниципалитетов края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, участники спецоперации, кадеты и казачья молодежь.

«История городов, станиц и хуторов Кубани связана с тяжелыми временами репрессий. В результате карательных мер и массовой депортации погибли миллионы казаков. Беда в те годы коснулась каждой семьи. Мы скорбим и молимся о каждом, кто на себе ощутил жестокость периода лихолетья, также мы молимся о кубанских казаках, которые выполняют боевые задачи в специальной военной операции», — сказал митрополит Григорий.

После панихиды в соборе провели общевойсковой молебен в честь 32-й годовщины реабилитации репрессированных народов. На мероприятие привезли реликвии и регалии Кубанского казачьего войска. Его атаман Александр Власов заявил, что казаки всегда отстаивали интересы Родины.

«Сегодня они, защищая мир на Донбассе, как и их предки, доблестно выполняют боевые задачи в специальной военной операции», — высказался Власов.