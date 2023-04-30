В Краснодаре отслужили панихиду по репрессированным казакам и помолились за участников СВО
29 апреля в войсковом соборе Александра Невского провели общевойсковой молебен и отслужил заупокойную панихиду по казакам, погибшим в годы репрессий
Сайт мэрии Краснодара рассказал, что в молебне участвовали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, и. о. атамана Екатеринодарского районного казачьего общества Юрий Шмельков. Сайт администрации Краснодарского края добавил, что службу посетили атаманы казачьих отделов, делегации районных обществ из всех муниципалитетов края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, участники спецоперации, кадеты и казачья молодежь.
«История городов, станиц и хуторов Кубани связана с тяжелыми временами репрессий. В результате карательных мер и массовой депортации погибли миллионы казаков. Беда в те годы коснулась каждой семьи. Мы скорбим и молимся о каждом, кто на себе ощутил жестокость периода лихолетья, также мы молимся о кубанских казаках, которые выполняют боевые задачи в специальной военной операции», — сказал митрополит Григорий.
После панихиды в соборе провели общевойсковой молебен в честь 32-й годовщины реабилитации репрессированных народов. На мероприятие привезли реликвии и регалии Кубанского казачьего войска. Его атаман Александр Власов заявил, что казаки всегда отстаивали интересы Родины.
«Сегодня они, защищая мир на Донбассе, как и их предки, доблестно выполняют боевые задачи в специальной военной операции», — высказался Власов.
«Как и положено воину»:
«Мы гордимся, что более ста кубанских казаков, а в их числе есть и участники спецоперации, вновь пройдут на Параде Победы на Красной площади. Я поздравляю всех с 32-ой годовщиной принятия закона «О реабилитации репрессированных народов». То, что мы делаем сегодня, обязательно найдет отражение в истории Краснодарского края, в истории России, в будущем наших детей», — сказал атаман.
Также на мероприятии краевыми наградами наградили 30 казаков, среди которых участники СВО и казаки-дружинники, отличившиеся в развитии кубанского казачества.
Подобные мероприятия проводили и в других городах края. Например, в Кореновске атаман кореновского районного казачьего общества Олег Бычков почтил память расказаченных и заявил об отваге казаков, участвующих в спецоперации.
Как сообщали Юга.ру, в октябре атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда сказал, что в СВО погибли 129 казаков. Тогда к отправке в Украину готовили еще тысячу человек. По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, к концу января 2023 года в спецоперации участвовало свыше 3800 казаков.
В Краснодарском крае есть Красноармейский район, но его административный центр — станица Полтавская. Ее переименовали в 1933 году, когда советская власть наказала казаков «за саботаж», выслав всех жителей на север. Причем похожая история происходила здесь и в XIX веке.
Ко Дню реабилитации кубанского казачества журналистка Нина Шилоносова вспомнила три волны репрессий и рассказала, как станичникам удалось вернуть историческое название.