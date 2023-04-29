В Сочи подростки распылили перцовый баллончик в ресторане

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Сочинская полиция разыскивает подростков, которые 29 апреля распылили перцовый баллончик в ресторане быстрого питания

Сочинская полиция разыскивает подростков, которые 29 апреля распылили перцовый баллончик в ресторане быстрого питания

Полиция Сочи разыскивает подростков, которые распылили перцовый баллончик в ресторане быстрого питания Burger King днем 29 апреля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в заведении на улице Навагинской, 13. Свидетели сообщают, что один из подростков размахивал пистолетом а второй распылил содержимое баллона. Как итог, из кафе пришлось эвакуировать 30 человек, включая двух беременных женщин.

«На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, участники инцидента скрылись до приезда сотрудников, личности участников инцидента устанавливаются», сообщили в МВД.

Ранее мы писали что 27 апреля из колонии в Краснодаре бежал заключенный.

Происшествия Сочи

Новости

В Сочи подростки распылили перцовый баллончик в ресторане
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 1 мая
Мэр Краснодара посетил школу в микрорайоне «Родные Просторы»
В Севастополе сгорела нефтебаза, глава региона винит беспилотники
В Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение
Одежда, книги, винил. В Краснодаре на выходных пройдёт гаражная распродажа

Лента новостей

Непокорная станица Полтавская
26 апреля, 14:59
Непокорная станица Полтавская
Как власть подавляла бунты казаков трижды за 150 лет
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
27 апреля, 08:58
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»
Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты
28 апреля, 11:44
Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты

Реклама на сайте