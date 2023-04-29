В Сочи подростки распылили перцовый баллончик в ресторане

Полиция Сочи разыскивает подростков, которые распылили перцовый баллончик в ресторане быстрого питания Burger King днем 29 апреля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в заведении на улице Навагинской, 13. Свидетели сообщают, что один из подростков размахивал пистолетом а второй распылил содержимое баллона. Как итог, из кафе пришлось эвакуировать 30 человек, включая двух беременных женщин.

«На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, участники инцидента скрылись до приезда сотрудников, личности участников инцидента устанавливаются», сообщили в МВД.

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