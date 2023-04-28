В Краснодаре заключенный сбежал из колонии-поселения

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Кубань 24» https://t.me/kuban24/64540
    © Скриншот из телеграмм-канала «Кубань 24» https://t.me/kuban24/64540

Полиция ищет сбежавшего из колонии в Краснодаре заключенного

В Краснодаре 27 апреля из мужской ИК-14 сбежал заключенный. По данным «Югополис», гражданин Беларуси Олег Калинов незаконно покинул территорию учреждения, где отбывал срок за кражу в 1 год и 8 месяцев. В колонию-поселение его отправил Прикубанский районный суд.

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Калинов до сих пор не обнаружен. Регистрации и постоянного места жительства в России у него нет. Теперь к неотбытому сроку ему грозит еще 4 года лишения свободы за уход из-под надзора. Полиция просит граждан помочь в поисках мужчины и рассказать о его местонахождении.

Приметы Калинова:

  • рост — 170 см;
  • среднее телосложение;
  • тип лица — европейский;
  • лицо по форме овальное и вытянутое, лоб средний;
  • светлые глаза, посажены глубоко;
  • тёмно-русые волосы, есть лобное облысение.

Он был одет в спортивную куртку оливкового цвета, светлую майку, синее трико и темную обувь.

Сотрудники УФСИН также напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в ее пределах. Также с разрешения администрации они гуляют по городу без надзора.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Ростовской области мужчина вышел из тюрьмы и пробыл на свободе 15 секунд. Новое дело возбудили по подозрению в пропаганде движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»)*

* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Беларусь Закон Полиция Суд Тюрьма

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