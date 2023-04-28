В Краснодаре заключенный сбежал из колонии-поселения

В Краснодаре 27 апреля из мужской ИК-14 сбежал заключенный. По данным «Югополис», гражданин Беларуси Олег Калинов незаконно покинул территорию учреждения, где отбывал срок за кражу в 1 год и 8 месяцев. В колонию-поселение его отправил Прикубанский районный суд.

Калинов до сих пор не обнаружен. Регистрации и постоянного места жительства в России у него нет. Теперь к неотбытому сроку ему грозит еще 4 года лишения свободы за уход из-под надзора. Полиция просит граждан помочь в поисках мужчины и рассказать о его местонахождении.

Приметы Калинова:

рост — 170 см;

среднее телосложение;

тип лица — европейский;

лицо по форме овальное и вытянутое, лоб средний;

светлые глаза, посажены глубоко;

тёмно-русые волосы, есть лобное облысение.

Он был одет в спортивную куртку оливкового цвета, светлую майку, синее трико и темную обувь.

Сотрудники УФСИН также напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в ее пределах. Также с разрешения администрации они гуляют по городу без надзора.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Ростовской области мужчина вышел из тюрьмы и пробыл на свободе 15 секунд. Новое дело возбудили по подозрению в пропаганде движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»)*