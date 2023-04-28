В Краснодаре с экс-чиновницы взыскали более 31 млн рублей в пользу государства

Прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и взыскала с экс-чиновницы в пользу государства имущество и деньги на общую сумму более 31 млн рублей

Установлено, что бывшая служащая министерства экономики региона купила на неподтвержденные доходы шесть объектов недвижимости и три земельных участка общей стоимостью более 19 млн рублей. Также она произвела отчуждение имущества на сумму порядка 13 млн рублей. Его она приобрела также на средства, законность которых не смогла объяснить.

Прокуратура края обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ всего перечисленного. Прикубанский суд требования удовлетворил в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, ФСБ выявила новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа в Ростовской области. Деньги выделяли на производство тактических ракет, а их вкладывали в строительство недвижимости в Сочи.