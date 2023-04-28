Кубанское радушие. В этнокомплексе «Атамань» майские праздники отметят представлениями, играми и экскурсиями

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Старинными казачьими обрядами и полевой кухней отметят майские праздники в туристическом комплексе «Атамань»

С 29 апреля по 1 мая запланированы викторины, интерактивные игры и экскурсии на подворьях станицы, театрализованный обряд сватовства, акция по посадке плодовых деревьев, представления этнографического кукольного театра «Казачьи байки», выставка работ кубанских художников.

С 5 по 9 мая гости этностаницы смогут попробовать блюда полевой кухни, увидеть, как казаков провожали на военную службу, поучаствовать в викторинах, розыгрышах призов, традиционных дворовых и народных играх, стать зрителями представления по владению традиционным казачьим оружием, послушать старинные и патриотические песни, окунуться в историю освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков на сеансах в кинотеатре «Поглазейня».

Кроме того, ежедневно для прогулок будут открыты все подворья выставочного комплекса и смотровая площадка с видом на Таманский залив. Этностаница «Атамань» работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

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