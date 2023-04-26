В Краснодаре открылась выставка, посвящённая неомифологии

Представлено около 50 работ: живопись, графика, инсталляции современных художников, а также скульптура и фарфор советского периода. Среди авторов — Вартан Акопьян, Марьяна Кучеренко, Сергей Полупанов, Галина Хайлу, Артур Тер-Мартиросов, Веро Табакова.

Выставочный проект является способом осмысления периода смены эпох. Экспозиция построена на сопоставлении трёх основных линий — классической, советскойая и постмодернистской неомифологии.

«В своём творчестве краснодарские художники ищут ответы на вопросы, какие мифологические сюжеты не присутствовали 5 тыс. лет назад, и как сегодня искусство влияет на коллективное бессознательное», — рассказали в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка работает до 28 мая по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 50 до 200 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась экспозиция «Три эпохи Марка Шагала». Представлено более 60 оригинальных графических работ прославленного авангардиста из коллекции Марка и Павла Башмаковых.