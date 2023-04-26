На Дону в День Победы пройдут парады в Ростове и Новочеркасске

«Ростов и Новочеркасск — это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий», — отметил Голубев.



По словам губернатора, в области 9 мая будут чествовать ветеранов, возлагать венки, также запустят праздничный салют.



Напомним, что в Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске. Такое решение приняли региональные власти на заседании антитеррористической комиссии. Отмечается, что во всех районах края пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам.



Как сообщали ранее Юга.ру, по всей России отменили шествие «Бессмертного полка». Отказ от акции аргументировали заботой о безопасности граждан. В этом году россиянам предложили разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменять свой аватар в социальных сетях.