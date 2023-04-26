На Дону в День Победы пройдут парады в Ростове и Новочеркасске

Краснодарский край

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  • Парад Победы на Театральной площади в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парад Победы на Театральной площади в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону 9 мая проводить не будут

Парад в честь Дня победы проведут только в двух городах Ростовской области — Ростове и Новочеркасске. Об этом сообщил СМИ губернатор региона Василий Голубев.

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«Ростов и Новочеркасск — это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий», — отметил Голубев.

По словам губернатора, в области 9 мая будут чествовать ветеранов, возлагать венки, также запустят праздничный салют.

Напомним, что в Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске. Такое решение приняли региональные власти на заседании антитеррористической комиссии. Отмечается, что во всех районах края пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам.

Как сообщали ранее Юга.ру, по всей России отменили шествие «Бессмертного полка». Отказ от акции аргументировали заботой о безопасности граждан. В этом году россиянам предложили разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменять свой аватар в социальных сетях.

День Победы Парады Праздники Ростов-на-Дону

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