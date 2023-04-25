В Краснодарском крае началась акция «Георгиевская ленточка»

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Рассказываем, по каким адресам с 25 апреля можно получить георгиевские ленты

В Краснодарском крае с 25 апреля началась акция «Георгиевская ленточка». Раздавать ленты во всех городах Кубани будут волонтеры.

В Краснодаре получить георгиевские ленточки можно с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова.

В Новороссийске ленточки будут раздавать с 16:00 до 18:00 в ТЦ «Красная площадь» на Анапском шоссе, гипермаркете «Магнит» на улице Мира, сквере Волкова и на ж/д вокзале. 

Акция пройдет в городе еще и онлайн. Волонтеры предлагают выложить фото с георгиевской ленточкой в соцсети и написать, почему она важна. 

В Сочи раздавать ленточки будут на входе в парк «Ривьера», площади Флага и площади южного мола. 

Посмотреть полный список городов края с адресами, где будут раздавать ленточки, можно здесь

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае парад Победы отменили во всех городах кроме Новороссийска. Также по всей России отменили шествие «Бессмертного полка».

Великая Отечественная война День Победы Краснодар Новороссийск Сочи

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