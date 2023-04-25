В Краснодарском крае началась акция «Георгиевская ленточка»
Рассказываем, по каким адресам с 25 апреля можно получить георгиевские ленты
В Краснодарском крае с 25 апреля началась акция «Георгиевская ленточка». Раздавать ленты во всех городах Кубани будут волонтеры.
В Краснодаре получить георгиевские ленточки можно с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова.
В Новороссийске ленточки будут раздавать с 16:00 до 18:00 в ТЦ «Красная площадь» на Анапском шоссе, гипермаркете «Магнит» на улице Мира, сквере Волкова и на ж/д вокзале.
Акция пройдет в городе еще и онлайн. Волонтеры предлагают выложить фото с георгиевской ленточкой в соцсети и написать, почему она важна.
В Сочи раздавать ленточки будут на входе в парк «Ривьера», площади Флага и площади южного мола.
Посмотреть полный список городов края с адресами, где будут раздавать ленточки, можно здесь.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае парад Победы отменили во всех городах кроме Новороссийска. Также по всей России отменили шествие «Бессмертного полка».