На сочинском ж/д вокзале установили вывеску «Бургер кинга». Здание считается объектом культурного наследия

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»

Вывеска сети ресторанов быстрого питания «украсила» фасад сочинского железнодорожного вокзала. Никаких нарушений не нашли

На фасаде уже появилась вывеска. Разрешение на её размещение согласовали в управлении архитектуры Краснодарского края. Макет и размер чиновников устроил, а изготавливала и монтировала вывеску специально одобренная для этих целей организация, сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи».

Здание сочинского железнодорожного вокзала — объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1952 году по проекту архитектора Александра Духина, обладателя сразу трёх сталинских премий. Однако сам вождь увидеть здание вокзала воочию не успел — жить ему оставалось примерно полгода.

В 1955 году автора обвинили в излишествах при строительстве вокзала. Огромные колонны, кессоны на потолках, арки, уникальные люстры, мрамор, массивы древесины в отделке, лепнина и прочие элементы роскоши не понравились новым партийным боссам во главе с Никитой Хрущевым. На этом карьера Духина была окончена.

Ещё в прошлом году на фасаде здания не было никаких вывесок.

  • Здание сочинского ж/д вокзала © Скриншот с Яндекс карт
    Здание сочинского ж/д вокзала © Скриншот с Яндекс карт

Как писали Юга.ру, в Краснодаре меняют правила благоустройства. Объекты на магистральных улицах обяжут привести в порядок до 1 марта 2024 года.

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На сочинском ж/д вокзале установили вывеску «Бургер кинга». Здание считается объектом культурного наследия
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