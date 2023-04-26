На сочинском ж/д вокзале установили вывеску «Бургер кинга». Здание считается объектом культурного наследия
Вывеска сети ресторанов быстрого питания «украсила» фасад сочинского железнодорожного вокзала. Никаких нарушений не нашли
На фасаде уже появилась вывеска. Разрешение на её размещение согласовали в управлении архитектуры Краснодарского края. Макет и размер чиновников устроил, а изготавливала и монтировала вывеску специально одобренная для этих целей организация, сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи».
Здание сочинского железнодорожного вокзала — объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1952 году по проекту архитектора Александра Духина, обладателя сразу трёх сталинских премий. Однако сам вождь увидеть здание вокзала воочию не успел — жить ему оставалось примерно полгода.
В 1955 году автора обвинили в излишествах при строительстве вокзала. Огромные колонны, кессоны на потолках, арки, уникальные люстры, мрамор, массивы древесины в отделке, лепнина и прочие элементы роскоши не понравились новым партийным боссам во главе с Никитой Хрущевым. На этом карьера Духина была окончена.
Ещё в прошлом году на фасаде здания не было никаких вывесок.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре меняют правила благоустройства. Объекты на магистральных улицах обяжут привести в порядок до 1 марта 2024 года.