На сочинском ж/д вокзале установили вывеску «Бургер кинга». Здание считается объектом культурного наследия

На фасаде уже появилась вывеска. Разрешение на её размещение согласовали в управлении архитектуры Краснодарского края. Макет и размер чиновников устроил, а изготавливала и монтировала вывеску специально одобренная для этих целей организация, сообщает телеграм-канал «Любимый Сочи».

Здание сочинского железнодорожного вокзала — объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1952 году по проекту архитектора Александра Духина, обладателя сразу трёх сталинских премий. Однако сам вождь увидеть здание вокзала воочию не успел — жить ему оставалось примерно полгода.

В 1955 году автора обвинили в излишествах при строительстве вокзала. Огромные колонны, кессоны на потолках, арки, уникальные люстры, мрамор, массивы древесины в отделке, лепнина и прочие элементы роскоши не понравились новым партийным боссам во главе с Никитой Хрущевым. На этом карьера Духина была окончена.

Ещё в прошлом году на фасаде здания не было никаких вывесок.