В Краснодаре меняют правила благоустройства. Объекты на магистральных улицах обяжут привести в порядок до 1 марта 2024-го
В Краснодаре 24 апреля прошли публичные слушания по внесению изменений в правила городского благоустройства
Жители предложили разрешить предпринимателям, которые арендуют помещения на пятом этаже и выше, делать вывески на 20 см больше предложенного варианта, пересмотреть оформление для крупных торговых центров, а также правила вертикального озеленения. Кроме того, горожане рекомендовали заменить железные заборы живой изгородью.
По словам главного архитектора Артёма Саламатина, необходимость обновить правила появилась давно. В основном изменения коснутся вывесок, количества магистральных улиц, внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО). Также в правилах благоустройства появится понятие «граффити». Обновленный документ должен вступить в силу 1 сентября этого года.
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Предпринимателям, бизнес которых находится на магистральных улицах и в границах исторического центра города, до 1 марта 2024 года необходимо привести в порядок внешний вид помещений. Остальные должны будут это сделать до 1 сентября 2024 года.
«Мы хотим, чтобы Краснодар имел столичный облик. И только вместе сможем этого добиться. Все поступившие замечания рассмотрим — что-то можем использовать в проекте изменений правил благоустройства, авторам дадим аргументированные ответы по итогам рассмотрения», — отметил заместитель главы города Максим Онищенко.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре рубят деревья в «Изумрудном» сквере. Мэрия называет это благоустройством, жители — вандализмом.