В Краснодаре меняют правила благоустройства. Объекты на магистральных улицах обяжут привести в порядок до 1 марта 2024-го

В Краснодаре 24 апреля прошли публичные слушания по внесению изменений в правила городского благоустройства

Жители предложили разрешить предпринимателям, которые арендуют помещения на пятом этаже и выше, делать вывески на 20 см больше предложенного варианта, пересмотреть оформление для крупных торговых центров, а также правила вертикального озеленения. Кроме того, горожане рекомендовали заменить железные заборы живой изгородью.

По словам главного архитектора Артёма Саламатина, необходимость обновить правила появилась давно. В основном изменения коснутся вывесок, количества магистральных улиц, внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО). Также в правилах благоустройства появится понятие «граффити». Обновленный документ должен вступить в силу 1 сентября этого года.