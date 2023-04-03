В Горячем Ключе начали рекультивировать мусорный полигон

В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что началась рекультивация мусорного полигона в Горячем Ключе. Срок работ оценили в 18 месяцев и обещали завершить их к концу 2024 года.

Рекультивация состоит из трех этапов — подготовительного, технического и биологического. Самый длительный из них — технический. Он займет 14 месяцев. В пресс-службе уточнили, что объем свалки составляет 454 тыс. куб. метров.

Полигон закрыли 1 января 2020 года по решению суда. После этого туда продолжили свозить отходы в небольших количествах местные жители. Свалка находится в 2,8 км к северо-западу от Горячего Ключа.

Юга.ру писали, что проект рекультивации свалки одобрили в ноябре 2022 года. Его стоимость составила 12 млн рублей. Также в городе хотят сделать новый полигон для вывоза ТКО. Планируется, что он заменит белореченский.