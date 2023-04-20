Спирит, гремлины и мизантроп. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 20 апреля

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Действие драмы «Вызов» происходит на земле и в небе. Космонавт Олег Богданов во время нахождения в космосе в ходе ремонта спутника получает серьёзную травму. Земные врачи решают, что операцию необходимо проводить прямо на МКС в условиях невесомости. В космос предстоит отправиться кардиохирургу Жене Беляевой.

Часть фильма «Вызов» сняли на борту МКС в 400 км от Земли, что делает его первым полнометражным проектом, снятым в космосе профессиональными кинематографистами.

Фэнтезийный хоррор «Гремлины: Хранители леса» рассказывает о супружеской паре, которая пережила нападение хулиганов в собственной квартире. Ожидая пополнение в семье, они решают переехать в доставшийся им в наследство дом в ирландской деревне. Соседка предупреждает, что каждый вечер нужно оставлять в саду угощение для лесных существ в красных колпаках, иначе не миновать беды. Однажды пара забыла положить еду кровожадным гоблинам.

Действие криминального боевика «Мизантроп» начинается в новогоднюю ночь в Балтиморе. Стрелок убил десятки человек под гром фейерверков прямо в центре города. У главного следователя ФБР нет ни одной зацепки. Он решает поручить дело молодой полицейской Элеанор, которая хорошо понимает характер убийц.

Приключенческий фильм «Спирит» рассказывает о девочке Эсми, которая гостит у бабушки и мечтает заниматься конным спортом. Однако родственница категорически против такого травмоопасного увлечения. Однажды утром Эсми обнаруживает у себя во дворе лошадь. Так начинается настоящая дружба.

Ранее Юга.ру делали обзор на премьеры прошой недели.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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