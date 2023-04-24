В Новороссийске не будет первомайской демонстрации

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Администрация Новороссийска отменила первомайское шествие

Городские власти объяснили, что приняли такое решение в целях соблюдения антитеррористической безопасности. Как пояснила начальница управления внутренней политики Наталья Клименко, праздничные мероприятия пройдут отдельно в каждом внутригородском районе.

Напомним, парад Победы 9 мая в Краснодарском крае отменили во всех городах кроме Новороссийска. Кроме того, по всей России не состоятся шествия «Бессмертного полка». Отказ от акции аргументировали заботой о безопасности граждан.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске начали реконструкцию мемориала «Малая земля». Памятник и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство.

1 Мая Новороссийск Праздники

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