В Краснодаре отремонтируют 10 муниципальных парковок

На парковках обещают заменить въездные и выездные группы со шлагбаумами, а также установят системы распознавания госномеров. Первой отремонтируют парковку на улице Зиповской, около памятника Сынам Кубани, павшим в Афганистане. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

До конца 2023 года планируют отремонтировать 10 парковок. Работами будет заниматься подрядчик, который отвечает за содержание парковок.

«В начале месяца мы заключили контракт, по которому подрядчик обязан содержать муниципальные парковки: ремонтировать паркоматы, поддерживать внешний вид парковок и восстанавливать или заменять поврежденное оборудование», — добавили в мэрии.

Ранее Юга.ру писали, что на технооснащение платных парковок в Краснодаре обещают направить 287,6 млн рублей. На эти деньги хотят отремонтировать комплектующие паркоматов и настроить оплату через Сбербанк.