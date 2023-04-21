В сочинском парке «Дендрарий» родились пять птенцов черных лебедей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Сочинский нацпарк» https://t.me/npsochi_official/2369
    © Скриншот из телеграмм-канала «Сочинский нацпарк» https://t.me/npsochi_official/2369

Птицы находятся под присмотром сотрудников парка

21 апреля в сочинском «Дендрарии» показали пять птенцов австралийских черных лебедей. Они находятся под постоянным надзором сотрудников парка и видеонаблюдением. 

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Самка высиживала яйца с середины марта. Первые дни жизни птенцы провели в гнезде из веток и листьев. Сейчас родители уже провожают их на воду.

Посмотреть на новых обитателей можно в нижней части парка. Семья птиц находится у небольшого островка каскада прудов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи котенку-леопарду вылечили зубы. Получилось милое видео.

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В сочинском парке «Дендрарий» родились пять птенцов черных лебедей
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