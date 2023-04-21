В сочинском парке «Дендрарий» родились пять птенцов черных лебедей

21 апреля в сочинском «Дендрарии» показали пять птенцов австралийских черных лебедей. Они находятся под постоянным надзором сотрудников парка и видеонаблюдением.

Самка высиживала яйца с середины марта. Первые дни жизни птенцы провели в гнезде из веток и листьев. Сейчас родители уже провожают их на воду.



Посмотреть на новых обитателей можно в нижней части парка. Семья птиц находится у небольшого островка каскада прудов.