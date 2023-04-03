В Сочи котенку-леопарду вылечили зубы. Получилось милое видео

В Центре восстановления леопарда на Кавказе 8-месячному котенку удалили молочный зуб

В сочинском нацпарке леопарду Тереку вылечили зуб. У 8-месячного малыша воспалился левый молочный клык.

На помощь животному прилетел доктор из Москвы. Под общей анестезией он осмотрел Терека, провел рентген-исследование и принял решение удалить зуб.

У котят леопардов, как и у людей, молочные зубы сменяются на постоянные. Это происходит ближе к 12 месяцам.

Для контроля состояния здоровья у леопарда взяли анализы, а также взвесили и измерили его. На сегодня вес котенка составляет 28 кг.



Сразу после лечения Терек убежал к маме. Судя по видео, леопард чувствует себя хорошо.