В Сочи котенку-леопарду вылечили зубы. Получилось милое видео
В Центре восстановления леопарда на Кавказе 8-месячному котенку удалили молочный зуб
В сочинском нацпарке леопарду Тереку вылечили зуб. У 8-месячного малыша воспалился левый молочный клык.
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На помощь животному прилетел доктор из Москвы. Под общей анестезией он осмотрел Терека, провел рентген-исследование и принял решение удалить зуб.
У котят леопардов, как и у людей, молочные зубы сменяются на постоянные. Это происходит ближе к 12 месяцам.
Для контроля состояния здоровья у леопарда взяли анализы, а также взвесили и измерили его. На сегодня вес котенка составляет 28 кг.
Сразу после лечения Терек убежал к маме. Судя по видео, леопард чувствует себя хорошо.
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