В 17 малых населенных пунктах Ставропольского края появилась мобильная связь «Ростелекома»

«Ростелеком» построил первые базовые станции мобильной связи в 17 населенных пунктах Ставропольского края с населением от 100 до 500 человек

Благодаря завершению второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) мобильной связью и интернетом теперь могут воспользоваться свыше 5 тыс. ставропольцев. Специалисты провайдера смонтировали волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 31 км и установили радиопередающую аппаратуру. Работы провели в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» , курируемой министерством энергетики, промышленности и связи Ставрополья. Качественная связь «Ростелекома» появилась в населенных пунктах: поселок Дубовая Роща Александровского района;

хутор Нижнеколонский Андроповского района;

аул Башанта Арзгирского района;

село Новоандреевское Ипатовского района;

село Цветное Кочубеевском района;

хуторы Безивановка, Сухая Падина и поселок Привольный Минераловодского района;

поселок Краснокубанский Новоалександровского района;

хутор Жуковский Новоселицкого района;

поселки Пшеничный и Горный, хуторы Мартыновка и Кугуты Петровского района;

хуторы Кононов Советского района;

поселок Приозерный и хутор Кожевников Шпаковского района. Компания уже начала распространять сим-карты в этих населенных пунктах. Линии связи по оптике гарантируют широкую пропускную способность передачи данных и обеспечат базовые станции высокой скоростью мобильной голосовой 4G-связи.

«Устраняя цифровое неравенство, мы даем импульс для улучшения качества жизни населения, развития экономических и социальных отраслей. Мы понимаем, что современная цифровая связь нужна всем, и обеспечить ею каждого — требование времени. Взаимодействуя с ключевыми партнерами по цифровизации региона, мы уже достигли внушительных результатов. Сегодня интернет доступен 99% населения края», — отметил министр энергетики промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

«Ростелеком» — стратегический партнер государства по выполнению национальной программы «Цифровая экономика». В 2019 году провайдер обеспечил интернетом 136 малых населенных пунктов края, а в 2021 году качественную современную связь получил 1101 социально значимый объект (школы, фельдшерские пункты, пожарные части, объекты культуры) Ставрополья.

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