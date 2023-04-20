На Ставрополье идут проверки в ГИБДД. Инспекторов подозревают во взятках за «красивые номера» и нарушениях при регистрации автомобилей
Оперативники выявили регистрацию машин в ГИБДД с указанием одного и того же номера полиса ОСАГО
Утром 20 апреля в телеграм-канале Baza рассказали, что «около 80 сотрудников подозревают в незаконной регистрации документов на автомобили». В публикации говорится, что они «годами оформляли сотни машин по одинаковым страховым полисам».
Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, там сообщили, что проверку проводит оперативно-разыскная часть собственной безопасности управления:
«По предварительным данным, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов для различных автомашин. Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями».
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В ведомстве добавили, что в случае подтверждения информации, причастных сотрудников уволят с отрицательными характеристиками и они понесут наказание по закону РФ. Подробностей дела там не раскрыли.
Baza пишет, что оперативники нашли больше 600 нарушений, «под подозрение попали 82 сотрудника. Среди них, например, замглавы городского МРЭО подполковник Влас Черноволенко». Официально таких данных не сообщали.
По информации СМИ, проверка касается не только Ставрополя, но и отделов в Пятигорске, Ессентуках, Будённовске, Невинномысске, Георгиевске, Михайловске и Советском городском округе.
Напомним, в 2021 году глава ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафонов прославился после публикации фотографий интерьеров его жилища. В частности у полковника в доме был установлен унитаз золотого цвета. Сафонова и еще 35 сотрудников местного управления ГИБДД задержали, в СК возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ по получению взятки в особо крупном размере группой лиц. Подробно о деле Юга.ру писали здесь.