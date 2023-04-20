На Ставрополье идут проверки в ГИБДД. Инспекторов подозревают во взятках за «красивые номера» и нарушениях при регистрации автомобилей

Оперативники выявили регистрацию машин в ГИБДД с указанием одного и того же номера полиса ОСАГО

Утром 20 апреля в телеграм-канале Baza рассказали, что «около 80 сотрудников подозревают в незаконной регистрации документов на автомобили». В публикации говорится, что они «годами оформляли сотни машин по одинаковым страховым полисам».

Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, там сообщили, что проверку проводит оперативно-разыскная часть собственной безопасности управления:

«По предварительным данным, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов для различных автомашин. Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями».