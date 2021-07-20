Аресты, уголовные дела и обыски. Что происходит на Ставрополье, где у главы ГИБДД нашли дома золотой унитаз

Портал Юга.ру собрал информацию о ситуации в Ставропольском крае, где 20 июля задержали полковника ГИБДД и его подчиненных за получение взяток

Что случилось? Утром 20 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграме о задержании на Ставрополье главы местного управления ГИБДД Алексея Сафонова. По словам депутата, в регионе «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропусках большегрузов — до торговли песком». Кроме Сафонова задержали еще 35 сотрудников местного управления ГИБДД, сообщил Хинштейн.

Алексея Сафонова назначили главой ГИБДД Ставрополья в 2013 году. На церемонии представления замначальника ГУ МВД РФ по региону Юрий Алтынов сказал, что поведение Сафонова «соответствует тем требованиям, которые сейчас предъявляются к подразделениям полиции и в частности, к подразделениям Госавтоинспекции».



В марте Сафонов появился в видеоролике, где предупреждает водителей об уголовной ответственности за дачу взятки и просит полицейских не брать деньги.

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Как на это отреагировали? Сначала никак. ТАСС и РИА «Новости» рассказали о задержании Сафонова со ссылкой на свои источники, официально информация не была подтверждена. Что случилось потом? В 14:30 в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ по получению взятки в особо крупном размере группой лиц под руководством Алексея Сафонова.

За что возбудили уголовное дело? По данным СК, Сафонов и другие сотрудники ГИБДД занимались изготовлением и продажей пропусков, которые позволяли осуществлять грузоперевозки с нарушением законодательства по Ставропольскому краю и через посты ГИБДД. Таким образом им удалось получить более 19 млн рублей. Алексей Сафонов и шестеро участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела и инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. В местах проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и по других адреса прошли масштабные обыски. В том числе во время 80 обысков силовики изъяли крупные суммы денег, дорогие автомобили и различные документы.

А что нашли дома у Сафонова? Сначала фотографии дома главы ГИБДД появились в телеграме депутата Хинштейна. В двухэтажном особняке есть бассейн, домик для прислуги и два BMW. Комнаты декорированы лепниной и позолотой. Витражи в окнах. Кресла-троны, позолоченные шкаф, зеркала, тумбочки и унитаз. В «Газете.Ru» сообщили, что подобный унитаз стоит около 120 тыс. рублей.

Позже СК РФ опубликовал видео особняка, снятое с коптера и внутри.