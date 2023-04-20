МТС показал лучшую скорость интернета на трассе М-4 «Дон» — TelecomDaily

Эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily проехали более 1,5 тыс. км трассы М-4 «Дон» и замерили параметры интернета на смартфонах с сим-картами МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, на федеральной трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Новороссийском, все сотовые сети показали высокую стабильность интернет-соединения. Средний уровень задержки сигнала (Ping) составил 90,5 Мс, а средняя скорость к абоненту — 39 Мб/с. Эти значения эксперты считают комфортными для использования при движении в автомобиле.

Успешность и стабильность загрузки эталонной страницы Кеплера на трассе у четырех сетей достигал 95,4%. Лучший оператор по характеристикам стабильности — МТС. Он же стал одним из лидеров по средним скоростям (Download и Upload) и по максимальной скорости по направлению к абоненту (Download).

Ping, отвечающий за задержку сигнала, показывает скорость его доставки на сервер и возвращения обратно. Чем ниже Ping, тем быстрее проходит этот процесс. Здесь лидирует оператор МТС, у которого значение Ping минимально — 74 Мс, за ним «Билайн» — 75,2 Мс. У Tele2 — 96 Мс, у «МегаФона» — 117,2 Мс. Средний Ping на трассе — 90,5 Мс.

Для оценки качества загрузки используют эталонную страницу Кеплера, содержащую все виды контента (картинку, видео и текст). Здесь также первый МТС с показателем в 97%. У Tele2 — 96%, у «Билайна» — 95%, «МегаФона» — 94%. Средняя успешность при загрузки страницы — 95,4%.

По средней скорости по направлению к абоненту лучшим стал Tele2 — 42 Мб/с, МТС идет почти вровень — 41,3 Мб/с. У «Билайна» — 37 Мб/с, у «МегаФона» — 36,1 Мб/с. Средняя скорость Download для четырех сетей — 39 Мб/с.

По средней скорости от абонента МТС вышел вперед — 15,7 Мб/с, второй — «Билайн» (14,8 Мб/с). У «МегаФона» — 13,8 Мб/с, у Tele2 — 12,8 Мб/с. Средняя скорость Upload для четырех сетей — 14,3 Мб/с.

По максимальной скорости к абоненту также лидирует МТС — 288 Мб/с, далее «МегаФон» — 280 Мб/с, у «Билайна» — 228 Мб/с, у Tele2 — 226 Мб/с. По максимальной скорости от абонента первый «МегаФон» — 126 Мб/с, второй «Билайн» — 95 Мб/с. У МТС — 94 Мб/с, у Tele2 — 72 Мб/с.