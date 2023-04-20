По итогам премии «Пальмовая ветвь 2023» ресторан «Дичъ» курорта «Роза Хутор» вошел в топ-100 лучших открытий года в России и завоевал специальный приз фестиваля новогодних блюд от шеф-повара

Для участия в фестивале новогодних блюд от шеф-повара команда ресторана подготовила неклассический оливье с мясом камчатского краба, сахалинским гребешком, авокадо, бататом и заправкой на основе йогурта, красной и щучьей икры. Награждение победителей фестиваля новогодних блюд и самых успешных новых ресторанов года прошло 17 апреля в Москве в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2023».

«Эта награда для нашего ресторана очень значима, и мы уверены, что она не последняя. В ней отражается большая совместная работа. Каждый сотрудник вносит свой вклад, чтобы сделать нашу команду сильнее и профессиональнее. Важно не только получать признание гостей, но и преумножать его. Поэтому мы будем совершенствоваться и поднимать планку все выше», — поделился впечатлениями шеф-повар ресторана «Дичъ» курорта «Роза Хутор» Иван Храпов.

Шеф-повар ресторана «Дичъ» Иван Храпов с наградой © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В ресторане «Дичъ», расположенном в Горной Олимпийской деревне курорта, сделали акцент на чистом вкусе дикой природы. В меню можно найти блюда из мяса лося, перепелки, утки, цесарки, бобра. Для ценителей гастрономии из морских обитателей здесь готовят устрицы, гребешки, крабов, морских ежей из аквариума, угольную треску, нерку и не только. В соусах и гарнирах используют дикорастущие ягоды и травы.

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Ресторан «Дичъ» входит в гастрономическую карту «Роза Хутор» — специальный маршрут, позволяющий гостям курорта насладиться многообразием вкусов и живописными видами Черноморского побережья и Кавказских гор. Гастрономическим амбассадором курорта стал популярный шеф-повар Марк Стаценко. Помимо «Дичи» в гастрономическую карту вошли семь заведений: рестораны «Высота 2320», «Берлога», «Вельвет», «Дичъ», «Варежка», «Барабуля», а также кафе «Лес» и «Йети». Всего на курорте «Роза Хутор» работают около пятидесяти заведений разных концепций.

Премия «Пальмовая ветвь» за лучшую новую ресторанную концепцию в России вручается с 2006 года под эгидой российского отделения международного клуба участников фуд-индустрии Leaders Club. На первом этапе эксперты премии отбирают оригинальные ресторанные концепции и составляют короткий список финалистов. В этом году своим видением трендов и бизнес-лайфхаками поделились авторы лучших новых ресторанных концепций года из девяти регионов России.