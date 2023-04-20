В микрорайоне за парком «Краснодар» снесут торговые ларьки, признанные незаконными

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Павильоны демонтируют на улице им. Героя Яцкова

В Краснодаре на улице Героя Яцкова начали демонтировать девять торговых ларьков. В пресс-службе мэрии рассказали, что предприниматели возвели их без разрешительных документов.

После требований о демонтаже владельцы самостоятельно начали разбирать павильоны. Позже власти обещают привести территорию, на которой стояли ларьки, в порядок. 

По словам и.о. главы администрации Прикубанского округа Александра Кучмина, в районе регулярно проводится работа с предпринимателями, которые без разрешения возвели торговые объекты. Кучмин пообещал, что в округе уберут все подобные постройки.

Ранее Юга.ру писали, что на множество торговых ларьков пожаловались жители улицы Героев-Разведчиков. В мэрии сказали, что объекты находятся в границах земельных участков в частной собственности. Поэтому власти не могут проверить законность установки павильонов. 

Краснодар Малый и средний бизнес Торговля

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В микрорайоне за парком «Краснодар» снесут торговые ларьки, признанные незаконными
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