В Краснодаре 16-летний водитель на Mercedes устроил ДТП с девятью автомобилями

Краснодарский край

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  • © фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Краснодарского края
    © фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Краснодарского края

Владельца иномарки привлекут к ответственности

В Краснодаре вечером 19 апреля 16-летний подросток устроил массовое ДТП на улице Круговой. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.

Как рассказали в краевой госавтоинспекции, парень допустил неуправляемый занос и столкнулся с автомобилями Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai. После этого он продолжил движение и столкнулся еще с несколькими машинами. Повреждения получили девять автомобилей, люди не пострадали.

«Сейчас все обстоятельства выясняются, к ответственности будет привлечен владелец автомобиля Мерседес за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения», — добавили в пресс-службе. 

Как писали Юга.ру, в ноябре 2022 года в Анапе 8-летний ребенок забрался в микроавтобус отца, увидел в замке зажигания ключи, запустил двигатель и начал маневрировать по территории жилого комплекса. Не справившись с управлением, мальчик наехал на две припаркованные иномарки.

ДТП Краснодар

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