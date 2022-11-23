В Анапе 8-летний ребенок угнал микроавтобус и устроил ДТП

В Анапе ребенок на Ford Transit устроил ДТП с несколькими автомобилями

О произошедшем стало известно 22 ноября из соцсетей. Велосипедист из Анапы увидел, что за рулем микроавтобуса едет ребенок и решил снять на видео. Мужчина догнал автомобиль и вызвал наряд ДПС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, за рулем Ford Transit сидел 8-летний ребенок. Он сам забрался в микроавтобус отца, увидел в замке зажигания ключи, запустил двигатель и начал маневрировать по территории жилого комплекса. Не справившись с управлением, мальчик наехал на две припаркованные иномарки.

Сотрудники полиции нашли отца ребенка и доставили в отдел вместе с сыном. На мужчину составили документы, которые передадут в административную комиссию для принятия решения.