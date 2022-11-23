В Анапе 8-летний ребенок угнал микроавтобус и устроил ДТП

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/mvd_23
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/mvd_23

В Анапе ребенок на Ford Transit устроил ДТП с несколькими автомобилями

О произошедшем стало известно 22 ноября из соцсетей. Велосипедист из Анапы увидел, что за рулем микроавтобуса едет ребенок и решил снять на видео. Мужчина догнал автомобиль и вызвал наряд ДПС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, за рулем Ford Transit сидел 8-летний ребенок. Он сам забрался в микроавтобус отца, увидел в замке зажигания ключи, запустил двигатель и начал маневрировать по территории жилого комплекса. Не справившись с управлением, мальчик наехал на две припаркованные иномарки.

Сотрудники полиции нашли отца ребенка и доставили в отдел вместе с сыном. На мужчину составили документы, которые передадут в административную комиссию для принятия решения.

Как писали Юга.ру, в Джубге пьяный мужчина угнал иномарку, чтобы поехать к своей девушке в Краснодар, но попал в ДТП. 

Анапа Дети ДТП

Новости

Для свалки под Горячим Ключом подготовили проект рекультивации за 12 млн рублей. Когда начнут работы, неизвестно
В Краснодаре осудили участников экстремистского сообщества. Организатору дали 6,5 лет колонии
В Крыму матрос получил год условно за призывы убивать российских военных
В Краснодаре у ККБ № 2 построят подземный переход. На улице Красных Партизан ограничат движение
На автодороге «Краснодар-Кропоткин» два грузовика столкнулись и загорелись
В Анапе 8-летний ребенок угнал микроавтобус и устроил ДТП

Лента новостей

Новый год — 2023 в пути
Вчера, 12:46
Новый год — 2023 в пути
Как жителям Краснодарского края необычно встретить праздник в круизе или в тусовочном поезде
Новый мэр о старых проблемах
Вчера, 18:00
Новый мэр о старых проблемах
Собрали поручения главы Краснодара и комментарии общественников
В Краснодарском крае жена мобилизованного с травмами спины пытается вернуть его из зоны СВО через суд
Вчера, 19:06
В Краснодарском крае жена мобилизованного с травмами спины пытается вернуть его из зоны СВО через суд

Реклама на сайте