Бывшая руководитель банка «Крыловский» получила условный срок за кражу 6 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Приговор вынес Басманный суд Москвы

Бывшего члена совета директоров краснодарского банка «Крыловский» Наталью Никонович признали виновной в хищении 6,1 млрд рублей средств банка. Басманный суд Москвы приговорил её к пяти годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

В 2017 году у банка отозвали лицензию по причине крупной недостачи денежных средств. Формирования необходимых резервов на возможные потери показали, что организация утратила собственный капитал.

В сентябре того же года Арбитражный суд Краснодарского края признал «Крыловской» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. 

Как писали Юга.ру, в 2018 году ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский». Причиной стало неисполнение федеральных законов, в том числе, «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 2019 году Арбитражный суд Краснодара признал банк банкротом.

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