В Краснодаре пройдут лекции о картах таро и психоанализе Фрейда

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций

22 апреля в 16:00 начнётся лекция Оксаны Герасименко «История и структура карт таро». В программе: подлинная история карт таро, начиная с игр миланских герцогов; структура системы карт; старшие арканы; младшие арканы; масти младших арканов. 23 апреля в 16:00 будет лекция Дианы Смирновой «Как понимать Фрейда?» Она попробует ответить на вопросы: что мы знаем о Зигмунде Фрейде?

революционер психологической мысли или шарлатан?

классический психоанализ. Из чего он состоит?

за что критикуют Фрейда по сей день?

и за что его любят сегодня? Стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.