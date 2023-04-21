В Краснодаре пройдут лекции о картах таро и психоанализе Фрейда
В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций
22 апреля в 16:00 начнётся лекция Оксаны Герасименко «История и структура карт таро». В программе: подлинная история карт таро, начиная с игр миланских герцогов; структура системы карт; старшие арканы; младшие арканы; масти младших арканов.
23 апреля в 16:00 будет лекция Дианы Смирновой «Как понимать Фрейда?»
Она попробует ответить на вопросы:
- что мы знаем о Зигмунде Фрейде?
- революционер психологической мысли или шарлатан?
- классический психоанализ. Из чего он состоит?
- за что критикуют Фрейда по сей день?
- и за что его любят сегодня?
Стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.
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