В Краснодаре пройдут лекции о картах таро и психоанализе Фрейда

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций

22 апреля в 16:00 начнётся лекция Оксаны Герасименко «История и структура карт таро». В программе: подлинная история карт таро, начиная с игр миланских герцогов; структура системы карт; старшие арканы; младшие арканы; масти младших арканов.

23 апреля в 16:00 будет лекция Дианы Смирновой «Как понимать Фрейда?»

Она попробует ответить на вопросы:

  • что мы знаем о Зигмунде Фрейде?
  • революционер психологической мысли или шарлатан?
  • классический психоанализ. Из чего он состоит?
  • за что критикуют Фрейда по сей день?
  • и за что его любят сегодня?

Стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Ранее Юга.ру писали, что в арт-пространстве «Колос» в Краснодаре 22-23 апреля пройдет весенний маркет «Гараж-винтаж».

Афиша Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения

Новости

В сочинском парке «Дендрарий» родились пять птенцов черных лебедей
В Краснодаре пройдут лекции о картах таро и психоанализе Фрейда
В США на 21 год осудили россиянку, которую разыскивали за убийство в Краснодаре
Прокуратура организовала проверку из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске
Выходные в Краснодарском крае будут ветреными и дождливыми
На сайте губернатора Краснодарского края разместили «зеркало» букмекерской конторы

Лента новостей

В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
Сегодня, 12:52
В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
Отменная работа
Вчера, 17:30
Отменная работа
Мэра Краснодара поблагодарили за оперативную отмену концертов неугодных артистов
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров
Сегодня, 09:58
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров

Реклама на сайте