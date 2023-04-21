Одежда, украшения, предметы интерьера. В Краснодаре на выходных пройдёт гаражный маркет

В арт-пространстве «Колос» в Краснодаре 22-23 апреля пройдет весенний маркет «Гараж-винтаж»

Можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары, бижутерию, предметы интерьера, посуду, натуральную косметику, нишевую парфюмерию, керамику, свечи ручной работы, вязаные игрушки, авторских кукол, кондитерские изделия, дизайнерские вещи и многое другое. Также посетители смогут послушать музыкальные сеты от диджеев города, подкрепиться едой и напитками.

Посетить «Гараж-винтаж» можно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Калинина, 368. Вход свободный.

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