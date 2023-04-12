Крым и Севастополь отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в День Победы

Власти региона отказались от массовых мероприятий 1 и 9 мая из соображений безопасности

Утром 12 апреля глава Крыма в своем телеграм-канале сообщил, что принято решение отказаться от парада в День Победы и от праздничной демонстрации 1 мая.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал Сергей Аксенов.

Обновлено в 11:45. Позже губернатор Севастополя заявил, что решение об отмене парада в городе еще не принято.



«Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — написал Михаил Развожаев.

Аксенов добавил, что в республике запланированы только адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

В апреле о решении не проводить парады в День Победы в городах регионов сообщили губернаторы Белгородской и Курской областей.

Напомним, ранее в Новороссийске рассказали о программе празднования Дня Победы, в городе пройдет военный парад, подробности здесь.