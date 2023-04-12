Крым и Севастополь отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в День Победы
Власти региона отказались от массовых мероприятий 1 и 9 мая из соображений безопасности
Утром 12 апреля глава Крыма в своем телеграм-канале сообщил, что принято решение отказаться от парада в День Победы и от праздничной демонстрации 1 мая.
«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал Сергей Аксенов.
Обновлено в 11:45. Позже губернатор Севастополя заявил, что решение об отмене парада в городе еще не принято.
«Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — написал Михаил Развожаев.
Аксенов добавил, что в республике запланированы только адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
В апреле о решении не проводить парады в День Победы в городах регионов сообщили губернаторы Белгородской и Курской областей.
Напомним, ранее в Новороссийске рассказали о программе празднования Дня Победы, в городе пройдет военный парад, подробности здесь.