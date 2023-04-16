В Краснодаре выступят Денис Мацуев, Сосо Павлиашвили и группа «Лесоповал»

С 17 по 21 апреля в Краснодаре пройдет несколько концертов музыкантов, певцов и творческих коллективов. Юга.ру публикуют краткий анонс событий музыкальной сцены

Пианист-виртуоз Денис Мацуев будет выступать с Кубанским симфоническим оркестром в Музыкальном театре три вечера подряд, 17, 18 и 19 апреля. Серию концертов объединили в фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Последний вечер, в среду, будет посвящен джазу. Билеты еще есть.

17 апреля, в понедельник, пройдут еще три небезынтересных выступления:

в The Rock bar выступит омская рэп-группа «Грот»;

в другом баре, St. Peppers, на сцену выйдет фолк-метал группа «Сатанакозёл». В этом году карельскому коллективу исполняется двадцать лет, в честь этого группа подготовила четвёртый альбом «Карелия» и презентует его во время тура Jumala Unohti Karjalan;

в ДК ЖД пройдет выступление юмористки, стендап-комикессы, блогерши и телеведущей Натальи Красновой.

18 апреля, во вторник:

в ЦКЗ выступит Сосо Павлиашвили, который представил в 2022 году новый, блюз-роковый альбом «Жизнь — это рок-н-ролл», в который вошли песни, написанные 40 лет назад;

в ДК ЖД пройдет концерт группы «Лесоповал»;

в краснодарской филармонии на сцену выйдет Кирилл Туриченко, который выступал на бэк-вокале группы Smash и с 2013 года был участником группы «Иванушки International».

19 апреля, в среду:

в филармонии вместе с оркестром «Виртуозы Кубани» выступит контрабасист и балалаечник Михаил Дзюдзе, программа называется «Единственный в мире»;

в ЦКЗ пройдет концерт Амирхана Батабаева, известного как Amirchik. Молодой артист из Бишкека набирает популярность: его видео на Youtube уже имеют сотни тысяч просмотров.

20 апреля, в четверг:

в Музыкальном театре состоится концерт кубанского казачьего ансамбля «Криница» с программой «Россия, благослови!»;

в филармонии пройдет концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Солировать на фортепиано будут два лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. Рахманинова Иван Бессонов и Александр Ключко.

21 апреля, в пятницу в баре St. Peppers выступит кантри-рэп дуэт «Заточка», в составе которой гитарист Илья Погребняк и рэпер Юрец.