Блогера из Новороссийска отправили в колонию за повторную дискредитацию армии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Поводом для уголовного дела стали видеоролики на YouTube

Автора YouTube-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекова приговорили к году и двум месяцам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация ВС РФ). Решение вынес Приморский районный суд Новороссийска, сообщил медиапроект «ОВД-Инфо»*.

Поводом для уголовного дела стали видеоролики Алибекова. Сообщается, что прокурор запрашивал в качестве наказания для блогера год и четыре месяца колонии строгого режима. Сторона защиты просила об особом рассмотрении дела, так как мужчина признал вину, но суд отказал. Сам Алибеков сказал, что «устал доказывать свою правоту» и решил отделаться «малой кровью и побыстрее увидеть семью».

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Блогер находится в СИЗО с сентября 2022 года. Как пишет «ОВД-Инфо»*, мужчине не давали общаться с другими арестованными людьми, не стали вызывать врача из-за больного зуба и не принимали жалобы на имя администрации СИЗО.

Ранее Алибеков уже был осужден. В 2017 году его приговорили к трем годам условного лишения свободы. Тогда причиной послужила драка. Будучи замкомандира взвода ВМФ, он ударил в лицо младшего по званию и сломал ему челюсть. 

В 2018 году мужчина записал записал видеообращение к президенту РФ и обвинил его в сокрытии данных о количестве погибших россиян в Украине. В июле того же года условный срок мужчине заменили на реальный. В колонии на него возбудили еще одно уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения и оскорблении представителя власти.

Как писали Юга.ру, активистке из Краснодара Алипат Султанбеговой грозит уголовное дело за дискредитацию армии. 

* медиапроект «ОВД-Инфо» признан Минюстом РФ иностранным агентом 

Армия Новороссийск СВО Суд

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