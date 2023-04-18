Проблемы постинтернет-эстетики. В Краснодаре пройдёт выставка Владимира Омутова

Будут представлены работы Омутова последних лет, объединённые особым художественным методом, в котором «лавкрафтианские щупальца ласкают ночь бытия, а талый киберлещ бросает вызов галлюцинациям интерфейсов. Дигитальная плоть едва уловимой современности кромсается опытным кибермангальщиком, после чего пиксельное мясо нулей и единиц нанизывается на шампур постинтернет-эстезиса».

Владимир Омутов — краснодарский художник, исследующий актуальные проблемы постинтернет-эстетики. Визитная карточка его искусства — объекты чёрного цвета с изгибами, глитчами и разломами.

Начало вернисажа в 18:00. Выставка будет работать до 7 мая по адресу улица Октябрьская, 60/1. Вход 500 рублей, в день открытия — бесплатно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит персональная выставка художницы-акварелиста Нины Антроповой «Буквально токашто».