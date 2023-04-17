Жителей пятиэтажки в Краснодарском крае эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной

Вечером 17 апреля Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в станице Ленинградской деформировалась дымовая труба местной котельной. Её высота — 44 метра. Из-за угрозы обрушения и опасности для местных жителей глава района принял решение эвакуировать расположенный рядом пятиэтажный дом.

«В пункт временного размещения уже разместили восемь семей — это более двадцати человек, эта работа продолжается. Всего в доме живут 237 человек, из них 44 — дети», — сообщил Оперштаб Краснодарского края.

Как рассказал глава Ленинградского района Юрий Шулико, возможная причина деформации дымовой трубы — сильный ветер. На место прибыла аварийная бригада. Сейчас она выполняет сварочные работы, чтобы временно укрепить конструкцию. В дальнейшем трубу демонтируют.