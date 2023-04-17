Жителей пятиэтажки в Краснодарском крае эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной

Краснодарский край

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  • Лопнувшая труба котельной в станице Ленинградской © Скриншот видео телеграм-канала Юрия Шулико https://t.me/shulikoyury/784
    Лопнувшая труба котельной в станице Ленинградской © Скриншот видео телеграм-канала Юрия Шулико https://t.me/shulikoyury/784

В станице Ленинградской эвакуировали жителей многоэтажки из-за покосившейся трубы центральной котельной

Вечером 17 апреля Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в станице Ленинградской деформировалась дымовая труба местной котельной. Её высота — 44 метра. Из-за угрозы обрушения и опасности для местных жителей глава района принял решение эвакуировать расположенный рядом пятиэтажный дом.

«В пункт временного размещения уже разместили восемь семей — это более двадцати человек, эта работа продолжается. Всего в доме живут 237 человек, из них 44 — дети», — сообщил Оперштаб Краснодарского края.

Как рассказал глава Ленинградского района Юрий Шулико, возможная причина деформации дымовой трубы — сильный ветер. На место прибыла аварийная бригада. Сейчас она выполняет сварочные работы, чтобы временно укрепить конструкцию. В дальнейшем трубу демонтируют.

«Не могу сказать, что есть опасность для жизни жильцов. Но, считаю, лучше перестраховаться. Поэтому принял решение об эвакуации. В ближайшее время предстоит выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ», — рассказал глава Ленинградского района Юрий Шулико.

На месте введен локальный режим повышенной готовности. Работают оперативные службы.

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