В Краснодаре бесплатно покажут два первых эпизода нового сериала «Колотушка»

На большом экране зрителям бесплатно покажут два первых эпизода проекта о культуре поп-ММА. Это смешанные единоборства, в которых могут участвовать не только профессионалы, но и любители.

Действие разворачивается в Брянске. Главный герой нового сериала «Колотушка» — 30-летний Саня. Он женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына и недавно выплатил ипотеку. Однажды вместе с братом Пашей он попадает в аварию и разбивает несколько новых машин. Как результат — огромный долг, расплатиться по которому он не может. Саня решает выступить на турнире по смешанным боевым искусствам.

Начало показа в 19:00 по адресу улица Калинина, 291. На мероприятии выступят представители команды фильма. Требуется предварительная регистрация на сайте.