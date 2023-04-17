В Краснодаре бесплатно покажут два первых эпизода нового сериала «Колотушка»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Колотушка» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru/series/5131485
    Кадр из трейлера к сериалу «Колотушка» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru/series/5131485

В краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь» 19 апреля состоится премьерный показ спортивного драмеди «Колотушка»

На большом экране зрителям бесплатно покажут два первых эпизода проекта о культуре поп-ММА. Это смешанные единоборства, в которых могут участвовать не только профессионалы, но и любители.

Действие разворачивается в Брянске. Главный герой нового сериала «Колотушка» — 30-летний Саня. Он женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына и недавно выплатил ипотеку. Однажды вместе с братом Пашей он попадает в аварию и разбивает несколько новых машин. Как результат — огромный долг, расплатиться по которому он не может. Саня решает выступить на турнире по смешанным боевым искусствам.

Начало показа в 19:00 по адресу улица Калинина, 291. На мероприятии выступят представители команды фильма. Требуется предварительная регистрация на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на этой неделе выступят Денис Мацуев, Сосо Павлиашвили и группа «Лесоповал».

Афиша Искусство Кино Кинопрокат

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В Краснодаре бесплатно покажут два первых эпизода нового сериала «Колотушка»
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