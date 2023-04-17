Сбер поможет записать ребенка в первый класс школы в Краснодарском крае

Сбер начал консультировать родителей будущих первоклассников, как записаться в школу через госуслуги и региональные порталы государственных органов

Консультации проводят в офисах Сбера в 65 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании.

Услуга бесплатна и доступна для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Если у родителя нет учетной записи на госуслугах, сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через приложение «СберБанк Онлайн».

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.

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«Сбер как социально ответственная компания активно поддерживает родителей. Теперь в наших офисах в пяти регионах юга и СКФО можно бесплатно подать заявление на запись ребенка в школу. Это важная часть нашей ESG—стратегии развития, мы помогаем нашим клиентам не только сэкономить время, но и разобраться во всех нюансах заполнения документов», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.