В Сочи мужчина продавал несуществующие квартиры и получил за это один год колонии

В сумме он обманул покупателей более чем на 17 млн рублей

Сочинский суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Роспром». Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В объединенной пресс-службе судов Кубани рассказали, что в 2015 году бывший директор продал квартиры на 13 и 15 этажах девятиэтажного дома. За них он получил 17 млн 300 тыс. рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — несовершеннолетний ребенок, частичное возмещение ущерба и признание вины. В пресс-службе уточнили, что с виновного взыскали полную сумму материального вреда.

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