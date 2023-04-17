Кумпилов обсудил с инвесторами строительство завода по производству молотой извести в Адыгее

Адыгея

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Изображение предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с представителями компании «Медвежья гора» перспективы строительства в республике завода по производству молотой извести

Компания «Медвежья гора», добывающая известняк в Майкопском районе, планирует построить завод возле поселка Каменномостского. Как поясняет пресс-служба главы региона, инвестор собирается вложить в новое производство больше 2 млрд рублей и создать около 90 рабочих мест. Завод сможет производить 400 тонн молотой извести в день.

Инвестор обещает построить практически безотходное производство замкнутого цикла. Минимальная логистическая цепочка между источником сырья и производством сделает его экономически выгодным и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру региона.

Транспортировать известняк с карьера «Скалистый», который принадлежит «Медвежьей горе», планируют по действующей технологической дороге, а в перспективе — по новой такой дороге в обход поселка Каменномостского и с выездом на федеральную трассу.

Инвестор сообщил, что для выполнения требований региона по сохранению экологического благополучия в технологическом процессе завода будут использовать высокоэффективные фильтры. На первом этапе смонтируют 11 газоочистных установок.

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Мурат Кумпилов указал на необходимость соблюдения всех экологических норм при создании нового производства, особенно с учетом туристического потенциала Майкопского района. В связи с этим для строительства завода выбрали участок возле поселка Каменномостского, в отдалении от туристической зоны и автомобильной дороги. 

Глава региона поручил министерству экономического развития и торговли Адыгеи внимательно проанализировать инвестиционное предложение, учитывая мнение населения, и строго контролировать выполнение экологических требований.

Как писали Юга.ру, глава Адыгеи проинспектировал ремонт парка и бассейна в Майкопе.

Мурат Кумпилов Промышленность

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