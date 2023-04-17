Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с представителями компании «Медвежья гора» перспективы строительства в республике завода по производству молотой извести

Компания «Медвежья гора», добывающая известняк в Майкопском районе, планирует построить завод возле поселка Каменномостского. Как поясняет пресс-служба главы региона, инвестор собирается вложить в новое производство больше 2 млрд рублей и создать около 90 рабочих мест. Завод сможет производить 400 тонн молотой извести в день.

Инвестор обещает построить практически безотходное производство замкнутого цикла. Минимальная логистическая цепочка между источником сырья и производством сделает его экономически выгодным и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру региона.