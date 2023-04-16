На участке ул. Октябрьской в центре Краснодара ввели реверсивное движение

Реверсивное движение на участке ул. Октябрьской на пересечении с ул. Орджоникидзе ввели в ночь с 14 на 15 апреля

По сообщению пресс-службы администрации Краснодара, реверсивное движение на участке ул. Октябрьской ввели в связи с тем, что здесь меняют участок коллектора длиной 180 м. Коллектор обеспечивает водоотведение в частных домах на ул. Кирова и ул. Орджоникидзе и военный госпиталь, расположенный на ул. Кирова. Работы проводит «Росводоканал Краснодар».

Измененный режим движения будет действовать до 25 апреля.

В апреле Юга.ру писали, что в центре Краснодара начали ремонтировать сразу несколько участков дороги на разных улицах. Это участки ул. Советской, ул. Длинной, ул. Новой, ул. Ленина. Подробнее о том, какие именно участки ремонтируют, а также где ремонт, по данным мэрии, уже окончен, читайте здесь.

Кроме того, на момент публикации идут ремонтные работы на ул. Спортивной от ул. МОПР до ул. Ипподромной, а также на ул. Садовой от ул. МОПР до ул. Гражданской. В связи с этим на некоторых участках меняют организацию движения, проезд может быть затруднен.

Работы на перечисленных участках идут по программе «Безопасные качественные дороги» на 2023 год, полный список можно посмотреть здесь.

В списке не упоминается ул. Колхозная от ул. МОПР до ул. Клинической, где на момент публикации также ведут дорожные работы, включая замену полотна и укладку бордюров. На некоторых участках движение реверсивное, на то, чтобы проехать этот участок, может понадобиться больше времени, чем обычно.

Ранее Юга.ру писали о том, что в районе хутора Ленина начали расширять трассу. Об этом рассказало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Реконструкция участка длиной 4,2 км обойдется в 2,2 млрд рублей и продлится до июня 2027 года. Какие работы выполнят на этом участке помимо расширения дороги до четырех полос, читайте здесь.