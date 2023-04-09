В центре Краснодара начали ремонтировать сразу несколько улиц

8 апреля мэрия Краснодара сообщила, что в городе начался ремонт ещё пяти улиц. Дорожные работы ведутся на участках общей протяженностью более 6,5 км. Дорожники начали снимать старое полотно. После этого уложат новый слой асфальта. Также обновят дорожные знаки и тротуары. Кроме того, нанесут разметку.

Дороги, на которых начался ремонт:

ул. Советская от ул. им. Седина до ул. Рашпилевской;

ул. Длинная от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. Садовой;

ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова;

ул. им. Ленина от ул. Красной до ул. Мира;

ул. Молодёжная в х. Ленина от ул. Огородной до ул. Курганной.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ранее по программе уже начался ремонт на улицах Спортивной, Кавказской, Бургасской, Первомайской, Думенко, Толбухина, Димитрова, Братьев Дроздовых, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского, Советской, Айвазовского и Шевченко в ст. Елизаветинской.

На улицах Ставропольской, Офицерской, Юннатов, Фрунзе, Фадеева, Пригородной, Власова, Котовского, Полины Осипенко, Пионерской, Деповской, Пугачёва, Таманской и Новороссийской работы уже завершены.

В 2022 году ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнили досрочно и приступили к плану 2023 года. В этом году по госпрограмме планируют обновить 36 участков общей протяженностью более 60 километров.



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