Прокурора из Ростова-на-Дону подозревают в получении взятки почти в 1 млн рублей

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сейчас мужчина находится в СИЗО

Ленинский суд Ростова на два месяца арестовал прокурора Железнодорожного района. Его подозревают в получении взятки почти в миллион рублей, сообщил Donnews.

По данным следствия, с 30 марта по 13 апреля  через посредников прокурор получил взятку в 870 тысяч рублей «за совершение действий в пользу взяткодателя». Мужчину отстранили от должности и поместили в СИЗО до 13 июня.

По данным портала 1rnd.ru, прокурор за эти деньги обещал не применять меру пресечения к обвиняемому, а затем и вовсе закрыть уголовное дело.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростове у председателя областного совета судей Татьяны Юровой нашли 200 млн рублей. Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу проходит председатель Ростовского областного суда Елена Золотаева. 

Взятка Коррупция Прокуратура

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Прокурора из Ростова-на-Дону подозревают в получении взятки почти в 1 млн рублей
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