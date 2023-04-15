В Сочи разработают единую платформу сервисов для туристов

Для туристов Сочи разработают единую платформу сервисов, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи. Власти обещают, что это сделает планирование отдыха на курорте более удобным и облегчит получение обратной связи о качестве сервиса.

Платформу создадут в рамках проекта «Сочи — курорт мечты». Он предусматривает модернизацию инженерной, транспортной, социальной, финансовой инфраструктуры и системы подготовки кадров. Также в проект хотят пригласить производителей продуктов питания, мебели, оборудования, образовательные учреждения и научно-исследовательские институты.

Согласно проекту, направления туристской деятельности в городе разделили на территориальные субкластеры. В каждом из них планируют работать над наиболее перспективным направлением.

«Все эти организационные решения в конечном итоге направлены на то, чтобы отдых в Сочи вне зависимости от места размещения, сезона, программы оставил у наших гостей исключительно положительные эмоции. Как результат, это будет способствовать повышению экономических показателей по всем направлениям отрасли», — сказала замглавы города Сочи Светлана Калинина.

Ранее Юга.ру писали, что летний отдых в Сочи подорожал на 30% по сравнению с 2022 годом. Причиной такого подорожания в Сочи стало снижение спроса на отдых в Крыму. При этом курорт стал самым популярным вариантом отдыха на майские праздники.