В Краснодаре на выходных пройдут три лекции
С 15 по 16 апреля в Краснодаре пройдут лекции про личные границы, историю Пасхи и историю казней
В Краснодаре на выходных проведут лекции «Личные границы», «История казней» и «История праздника Пасха».
В Краснодаре доступна выставка авторских бумажных открыток Евгения Казицына:
На первой расскажут:
- что такое личные границы?
- как они формируются?
- вклад родителей в их развитие;
- что входит в понятие нарушение личных границ?
- практические техники для укрепления и отстаивания своих границ.
Лекция начнется 15 апреля в 16:00 по адресу: ул. Красная, 100. Вход: 400 — 500 рублей. Купить билеты можно на сайте.
В программе лекции «История казней» ответят на вопросы:
- где и как зарождались первые жестокие наказания и пытки?
- что такое инквизиция, и почему в это время применялись самые изощренные методы наказания?
- какие были наиболее «излюбленные» казни и пытки средневековья?
- где на сегодняшний день сохраняются жестокие методы наказания?
Мероприятие состоится 16 апреля в 15:30 по адресу: ул. Красная, 100. Вход: 400 — 500 рублей. Приобрести билет можно на сайте.
На лекции «История праздника Пасха» расскажут:
- о истории праздника;
- откуда взялись куличи и яйца?
- при чём здесь кролики?
- о традициях, мифах и заблуждениях, связанных с Пасхой.
Лекция пройдет 16 апреля в 17:30 по адресу: ул. Красная, 100. Стоимость билета: 400 — 500 рублей. Его можно купить на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет выставка акварельных картин «Буквально токашто».