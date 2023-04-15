В Краснодаре на выходных пройдут три лекции

С 15 по 16 апреля в Краснодаре пройдут лекции про личные границы, историю Пасхи и историю казней

В Краснодаре на выходных проведут лекции «Личные границы», «История казней» и «История праздника Пасха».

На первой расскажут:

что такое личные границы?

как они формируются?

вклад родителей в их развитие;

что входит в понятие нарушение личных границ?

практические техники для укрепления и отстаивания своих границ.

Лекция начнется 15 апреля в 16:00 по адресу: ул. Красная, 100. Вход: 400 — 500 рублей. Купить билеты можно на сайте.



В программе лекции «История казней» ответят на вопросы:

где и как зарождались первые жестокие наказания и пытки?

что такое инквизиция, и почему в это время применялись самые изощренные методы наказания?

какие были наиболее «излюбленные» казни и пытки средневековья?

где на сегодняшний день сохраняются жестокие методы наказания?

Мероприятие состоится 16 апреля в 15:30 по адресу: ул. Красная, 100. Вход: 400 — 500 рублей. Приобрести билет можно на сайте.



На лекции «История праздника Пасха» расскажут:

о истории праздника;

откуда взялись куличи и яйца?

при чём здесь кролики?

о традициях, мифах и заблуждениях, связанных с Пасхой.

Лекция пройдет 16 апреля в 17:30 по адресу: ул. Красная, 100. Стоимость билета: 400 — 500 рублей. Его можно купить на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет выставка акварельных картин «Буквально токашто».