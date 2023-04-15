В Краснодаре на выходных пройдут три лекции

Краснодарский край

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  • © Фото standret с сайта freepik.com
    © Фото standret с сайта freepik.com

С 15 по 16 апреля в Краснодаре пройдут лекции про личные границы, историю Пасхи и историю казней

В Краснодаре на выходных проведут лекции «Личные границы», «История казней» и «История праздника Пасха».

В Краснодаре доступна выставка авторских бумажных открыток Евгения Казицына:

На первой расскажут:

  • что такое личные границы?
  • как они формируются?
  • вклад родителей в их развитие;
  • что входит в понятие нарушение личных границ?
  • практические техники для укрепления и отстаивания своих границ.

Лекция начнется 15 апреля в 16:00 по адресу: ул. Красная, 100. Вход: 400 — 500 рублей. Купить билеты можно на сайте.

В программе лекции «История казней» ответят на вопросы:

  • где и как зарождались первые жестокие наказания и пытки?
  • что такое инквизиция, и почему в это время применялись самые изощренные методы наказания?
  • какие были наиболее «излюбленные» казни и пытки средневековья?
  • где на сегодняшний день сохраняются жестокие методы наказания?

Мероприятие состоится 16 апреля в 15:30 по адресу: ул. Красная, 100. Вход: 400 — 500 рублей. Приобрести билет можно на сайте.

На лекции «История праздника Пасха» расскажут:

  • о истории праздника;
  • откуда взялись куличи и яйца?
  • при чём здесь кролики?
  • о традициях, мифах и заблуждениях, связанных с Пасхой.

Лекция пройдет 16 апреля в 17:30 по адресу: ул. Красная, 100. Стоимость билета: 400 — 500 рублей. Его можно купить на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет выставка акварельных картин «Буквально токашто».

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