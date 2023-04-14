Жители Краснодарского края смогут увидеть первый весенний звездопад Лириды

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Felix Mittermeier с сайта pexels.com
    © Фото Felix Mittermeier с сайта pexels.com

Метеорный поток активизируется с 14 по 25 апреля

В Московском планетарии рассказали, что с 14 апреля можно увидеть первый весенний звездопад — Лириды. Его пик придется на 20-23 апреля. 

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час. В планетарии отметили, что в этом году благоприятные условия для наблюдения. Луна только прошла фазу новолуния и никак не помешает наблюдению метеоров. 

  • © Изображение Московского планетария
    © Изображение Московского планетария

Лучше всего смотреть на звездопад во второй половине ночи, под утро. Созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 по московскому времени. Скорость метеоров составит 49 км/с. 

«Радиант Лирид к полуночи располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид всю ночь до рассвета», — рассказали в планетарии.

  • © Изображение Московского планетария
    © Изображение Московского планетария

Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой Тэтчера. Исторические записи показывают, что люди наблюдают этот звездопад уже более 2500 лет.

Как писали Юга.ру, в конце марта жители Кубани наблюдали парад планет. Еще один прогнозируют в конце апреля. На этот раз выровняются Марс, Меркурий, Уран и Венера.

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Жители Краснодарского края смогут увидеть первый весенний звездопад Лириды
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