Жители Краснодарского края смогут увидеть первый весенний звездопад Лириды

Метеорный поток активизируется с 14 по 25 апреля

В Московском планетарии рассказали, что с 14 апреля можно увидеть первый весенний звездопад — Лириды. Его пик придется на 20-23 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час. В планетарии отметили, что в этом году благоприятные условия для наблюдения. Луна только прошла фазу новолуния и никак не помешает наблюдению метеоров.

© Изображение Московского планетария

Лучше всего смотреть на звездопад во второй половине ночи, под утро. Созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 по московскому времени. Скорость метеоров составит 49 км/с. «Радиант Лирид к полуночи располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид всю ночь до рассвета», — рассказали в планетарии.

© Изображение Московского планетария