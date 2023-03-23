Жители Краснодарского края смогут увидеть парад планет и 60-метровый астероид

Парад планет можно будет наблюдать с 25 по 28 марта

Несколько дней на небе можно будет наблюдать дугу из Юпитера, Меркурия, Венеры, Урана и Марса. Также в ряд с планетами встанет Луна, сообщил телеканал «Наука».

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал, что Меркурий и Юпитер увидеть не получится, так как планеты уже находятся недалеко от Солнца. Будет видно только Луну и Венеру. Уран получится рассмотреть только в бинокль.

«Парад планет будет, но не тот, который принято называть парадом видимым. Обычно видно какие-то три крупные планеты — это могут быть Венера, Юпитер и Марс или Сатурн», — добавил Иванов.

Еще один парад планет прогнозируют в конце апреля. На этот раз выровняются Марс, Меркурий, Уран и Венера.

Кроме того, к Земле приближается астероид 2023 DZ2. Как рассказал астрофизик, он пронесется между Землей и Луной на расстоянии 174 тыс. км. Размер астероида составляет 60 метров.

Телеграм-канал Kiam & Ison сообщил, что объект станет самым крупным среди залетевших внутрь земной орбиты с июня 2020 года. Увидеть его можно будет в телескоп в ночь с 25 на 26 марта.