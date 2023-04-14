Сочинцы обратились к Бастрыкину из-за стройки на территории санатория «Красмашевский». СК начал проверку

«Сообщается, что после передачи муниципального участка в аренду в 2019 году арендатор вместо реставрации зданий возводит отели, в построенных сооружениях имеются трещины, которые создают опасность обрушения. Обращения в различные инстанции результата не принесли», — сообщили в СК.

На странице Информационного центра СК России «ВКонтакте» 13 апреля появилась информация об обращении жителей Сочи. Они попросили главу ведомства взять под контроль строительство многоэтажного здания гостиницы на территории бывшего санатория «Красмашевский», который является объектом культурного наследия. Жители города обеспокоены тем, что ценное здание может быть разрушено.

В Краснодарском крае по ситуации проводят процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ее на контроль и поручил руководителю СУ СК России по региону Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и результатах.

Предыстория. В 2019 году «Коммерсантъ-Кубань» писал, что в Сочи началась реконструкция санатория «Красмашевский», который не принимал отдыхающих в течение десяти лет. По данным СМИ, к тому моменту объект сменил несколько владельцев, а новым собственником стал девелопер AR Group.

В 2021 году в РБК появилась информация о том, что Radisson Hotel Group подписала соглашение с ООО «Красмашевский» (дочерней компанией группы компаний AR GROUP) об открытии в Сочи третьего в России отеля Radisson Collection.

СМИ со ссылкой на пресс-службу AR GROUP сообщало, что открытие планируют в 2024 году. Компания обещала провести реставрацию объекта, оборудовать его в соответствии с концепцией своего бренда, но при этом не нарушить архитектурный ансамбль.

Ранее Юга.ру писали, что «Сочи Парк Отель» закрыли на реновацию из-за смены управляющей компании.