«Сочи Парк Отель» закрыли на реновацию из-за смены управляющей компании

С 2023 года «Сочи Парк Отель» вышел из-под управления туроператора «Библио-Глобус» из-за истечения договора аренды. Теперь развивать отель будет Mantera Group, связанная с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым.

Сейчас отель закрыт на реновацию и откроется в марте. В пресс-службе компании рассказали, что за это время обновят номера, реконструируют рестораны и кафе, откроют обновленный СПА-центр и санаторно-курортное направление на базе медицинского центра.

Также отель перейдет на новую модель продаж. Она подразумевает квоты мест у туроператоров и прямые продажи через собственную систему бронирования. В пресс-службе Ассоциации туроператоров сообщили, что договоры с отелем уже заключили «Дельфин», «Интурист», ПАКС, Coral Travel и FUN&SUN.

«Новый подход позволит отельному комплексу соответствовать текущим рыночным тенденциям и общепринятой политике ценообразования и управления. В партнерскую сеть уже вошел ряд крупных туроператоров и контрактинг продолжается. Планируемые структурные преобразования и круглогодичный формат работы позволит обеспечить загрузку в сезон до 95%», — пояснили в пресс-службе ГК «Мантера».

В компании обещают, что после реновации в отеле появится многофункциональный конференц-зал на 450 человек. А для организаторов деловых мероприятий разработают программу лояльности.

Учредителем Mantera Group до ноября 2022 года был Роман Баталов, зять Александра Ткачева. Как писали Юга.ру, компания владеет многими знаковыми туристическими объектами на курортах Краснодарского края. В её собственность входят игорная зона «Красная Поляна», парк развлечений «Сочи Парк», «Курорт Красная Поляна», винодельня Château de Talu, форелевое хозяйство, многофункциональный комплекс премиум-класса Mantera seaview residence, расположенный напротив Олимпийского парка в Сочи.