В ходе СВО погиб 21-летний волейболист из Краснодарского края

По данным ведомства, за короткую карьеру спортсмен успел добиться профессиональных успехов. Был игроком сборной команды Краснодарского края по волейболу, призером и победителем краевых первенств.

Вечером 13 апреля министерство физкультуры и спорта Краснодарского края сообщило , что в ходе СВО погиб Олег Пивень. Он родился в 2001 году. Профессионально занимался волейболом.

На клубном уровне играл за «Динамо-ЦОП» из Краснодара, где был капитаном команды. Также играл за майкопскую команду «Динамо-МГТУ» на чемпионате России «Высшая Лига Б».

«Олег был отзывчивым человеком, верным товарищем и талантливым спортсменом», — сказано в официальном сообщении краевого минспорта.

Прощание с погибшим пройдет 14 апреля в 13:00 в поселке Ильском, ул. Достоевского, 24.

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