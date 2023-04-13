С 18 по 26 апреля будут проводиться строительные работы на станции Тихорецкой — РЖД

В Краснодарском крае изменится график движения поездов из-за ремонта на станции Тихорецкой. Строительные работы продлятся с 18 по 26 апреля, сообщает РЖД.

Временно не будут ходить семь пар пригородных поездов, курсирующих до станции. У пяти пар сократят маршруты — вместо Тихорецкой они станут отправляться со станций Газырь, Тихонький, Сосыка-Ростовская, Кущевка. Также изменится время отправления и прибытия других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области.



Временно отменены поезда:

№809/810 «Ласточка» Ростов — Кисловодск, с 18 по 25 апреля из Ростова, 19 и 26 апреля из Кисловодска;

№253/254 Ростов — Кисловодск, с 19 по 27 апреля;

№297/298 Владикавказ — Москва, 25 и 26 апреля из Владикавказа, 27 и 28 апреля из Москвы.

Ряд пассажирских поездов будут курсировать в обход станции Тихорецкой на участках Ростов — Краснодар — Кавказская и Ростов — Краснодар — Горячий Ключ.



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