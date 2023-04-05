РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов на курорты юга России

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

При резком увеличении спроса обещают добавить вагоны

Летом РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов. Большинство из них соединят крупные города с Анапой, Адлером, Новороссийском и Кисловодском. 

Для летней кампании готовят почти 15 тыс. вагонов. На южных направлениях 90% поездов будут оснащены кондиционерами и биотуалетами. При необходимости к составам будут добавлять вагоны.

Всего с запасом подготовили 13,5 млн мест. По данным РЖД, поток пассажиров летом составит около 50 млн человек. 

«Летние перевозки возьмем на особый контроль: создадим штаб и будем в онлайн-режиме обрабатывать обращения пассажиров», — добавили в пресс-службе. 

Как писали Юга.ру, только на майских праздниках Краснодарский край планирует принять около полумиллиона туристов. С июня по август на Черноморском побережье уже раскуплено около половины мест в отелях. На Азовском побережье забронировали примерно 20% номерного фонда.

Согласно данным Ассоциации туроператоров РФ, в 2022 году на Кубани отдохнули примерно 17 млн человек. 

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