РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов на курорты юга России

Летом РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов. Большинство из них соединят крупные города с Анапой, Адлером, Новороссийском и Кисловодском.

Для летней кампании готовят почти 15 тыс. вагонов. На южных направлениях 90% поездов будут оснащены кондиционерами и биотуалетами. При необходимости к составам будут добавлять вагоны.

Всего с запасом подготовили 13,5 млн мест. По данным РЖД, поток пассажиров летом составит около 50 млн человек.

«Летние перевозки возьмем на особый контроль: создадим штаб и будем в онлайн-режиме обрабатывать обращения пассажиров», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, только на майских праздниках Краснодарский край планирует принять около полумиллиона туристов. С июня по август на Черноморском побережье уже раскуплено около половины мест в отелях. На Азовском побережье забронировали примерно 20% номерного фонда.

Согласно данным Ассоциации туроператоров РФ, в 2022 году на Кубани отдохнули примерно 17 млн человек.