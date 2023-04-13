В Геленджике на авторынке загорелся магазин, сообщают об одном пострадавшем

Краснодарский край

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  • © скриншот видео телеграм-канала Жизнь на море https://t.me/gelendgik/12753
    © скриншот видео телеграм-канала Жизнь на море https://t.me/gelendgik/12753

В соцсетях 13 апреля появились видео пожара в Геленджике

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пожар случился в одном из магазинов авторынка в Геленджике.

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили предварительную информацию. По данным ведомства, пожар произошел на ул. Луначарского, площадь — 150 кв.м. Пострадал один человек, он получил ожоги кистей. Кому принадлежит здание, в МЧС выясняют.

Также 13 апреля МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в Геленджике на парковке мужчина поджег несколько автомобилей, его задержали.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе задержали экс-депутата, которого третий год разыскивали за мошенничество на 107 млн рублей.

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